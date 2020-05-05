الحكومة الإيطالية تزف خبرا سارا للمهاجرين غير الشرعيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن عزمها منح تصاريح عمل لآلاف المهاجريين غير الشرعيين لمساعدة المزارعين خلال أزمة كورونا.

ووفقا لوكالة “رويترز”، نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية، إن الوزيرة لوسيانا لامورجيز، مستعدة لعرض تصاريح عمل مؤقتة على نحو 200 ألف مهاجر، للعمل في القطاع الزراعي، وذلك بسبب توقف تدفق العمالة الرخيصة الوافدة من الخارج.

ومن جانبه انتقد زعيم التيار اليميني المعارض المناهض بشدة للمهاجرين، ماتيو سالفيني، هذا القرار، وكتب على “تويتر”: “يعملون على عملية تقنين ضخمة لأوضاع المهاجرين غير النظاميين … (هذا) جنون، سنحاول إيقافهم بأي شكل”.

يذكر أن نحو 560 ألفا من بين 6.2 مليون مهاجر كانوا يقيمون في إيطاليا في 2019، غير نظاميين وفقا لأحدث تقرير سنوي لمؤسسة إسمو المختصة بشؤون المهاجرين.