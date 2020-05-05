الأمن الإيراني يفكك خلية “انفصالية” خطيرة في خوزستان ويعتقل 8 من عناصرها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فككت أجهزة الأمن الإيرانية خلية وصفتها ب”الإرهابية والانفصالية” في مدينة شادكان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، واعتقل ثمانية من عناصرها.

ووفقا لوكالة “إيرنا” الإيرانية نقلا عن قائد شرطة خوزستان العميد حيدر عباس زادة اليوم الثلاثاء:”تم تحديد شبكة إرهابية انفصالية وتفكيكها في مدينة شادكان التابعة لمحافظة خوزستان (جنوب غرب)”.

وتابع موضحا:”في خريف العام الماضي، قام عناصر من شبكة إرهابية انفصالية، باغتيال قائد قوات التعبئة في دارخوين العقيد عبد الحسين مجدم، وإصابة ضابط شرطة بجروح في مركز شرطة الخنافرة، وإطلاق النار على مقرات حرس الثورة والشرطة والحوزة العلمية والسطو المسلح، ورسم العلم المزيف للجماعات الانفصالية في مدينة شادكان”.

وأضاف: “بعد ذلك تم التعرف على جميع أعضاء هذه الشبكة من خلال عمل استخباراتي من قبل شرطة المخابرات والأمن العام في خوزستان وتعاون ودعم المدعي العام لمدينة شادكان”، لافتا إلى أن ضباط الاستخبارات والأمن العام قاموا بكشف ثمانية عناصر من الشبكة الإرهابية الانفصالية باتخاذ تدابير خاصة، وجرى اعتقالهم بالتنسيق مع المدعي العام لمدينة شادكان.

كما كشف قائد شرطة خوزستان عن أن أجهزة الأمن والاستخبارات ما زالت تتعقب عدد من الأشخاص المرتبطين بهذه الشبكة الإرهابية الانفصالية. وقال “تم تحديدهم وسيتم اعتقالهم لاحقا”.

كانت العلاقات العامة في القوة البرية للحرس الثوري، كشفت في بيان، قبل عدة أشهر، تفاصيل عن تفكيك خلية إرهابية في منطقة جوانرود بمحافظة كرمانشاه غربي إيران ومقتل خمسة إرهابيين خلال هذه العملية.

وذكرت القوة البرية، في سياق البيان، تفاصيل عن اشتباك كوادر مقر (النجف الأشرف) مع مجموعة إرهابية مرتبطة في المنطقة العامة في جوانرود بمحافظة كرمانشاه والتي قادت إلى القضاء على المجموعة الإرهابية.

والخميس الماضي ذكرت وكالة “مهر” الإيرانية أن قوات الأمن الإيرانية، ألقت القبض على مجموعة إرهابية كانت تسعى للقيام بأعمال إرهابية وتفجيرات في زاهيدان شرق البلاد.

وأوضحت الوكالة أن: “المجموعة تتألف من 4 أشخاص في وتم إلقاء القبض عليها في زاهيدان شرق إيران، وكانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية خلال أيام شهر رمضان”.