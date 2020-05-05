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خبراء يحذرون من خطر يهدد ملايين البشر حول العالم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر خبراء في مجال الصحة من خطر يهدد ملايين البشر، سيظهر أثره بعد انتهاء المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
ونشرت قناة “فرنسا 24” الإنجليزية، مقطع فيديو، توضح فيه الأسباب التي تدفع بعض مرضى السرطان إلى عدم الذهاب لتلقي العلاج في المستشفيات، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو خشيتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.
وتقول إحدى المرضى الفرنسيات، إنها كانت تريد تلقي العلاج في المنزل بسبب أزمة كورونا، لكن الأطباء أخبروها أن ذلك ليس ممكنا، مضيفة: “لم يكن أمامي اختيار آخر سوى المجيء إلى المستشفى”.
وتقول إحدى الطبيبات المتخصصات في علم الأورام بإحدى المستشفيات الفرنسية، إن توقف بعض المرضى عن تلقي العلاج بسبب أزمة كورونا، يعني أننا قد نواجه خطرا أكبر يتمثل في ظهور الأورام وانتشار أعراض السرطان بصورة كبيرة.
وتشير إحصائيات الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، إلى أن عدد مرضى السرطان في العالم وصل إلى 18 مليون مريض عام 2018، وهو ما يعني أن عدم تلقي هؤلاء المرضى للعلاج أو توقفهم عنه بسبب وباء كورونا، يعني أن ملايين البشر سيكونون عرضة لخطر قاتل يهدد حياتهم حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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