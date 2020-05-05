الاعلامية سوزان سليمان تواسي أبو عركي البخيت

كتبت المذيعة سوزان سليمان تواسي الفنان أبو عركي البخيت بعد إصابته بالكورونا قائلة أبوي أنا.. حبيبنا وتاج رأسنا.. كفارة وسلامة ليك ولي يزن وسماهر وما تشوف شر والعافية نصيبك.. وهي ذاته كورونا تتجازى تجيك انت وانا ومحمد وكل مصابي كورونا السودان ، برية برية أبوي إن شاء الله تبقى طيب وأبقى طيبة ونتلاقى كلنا معافيين من covid-19 وأسمع صوتك ونغني (والله أحكام يا قدر). وأعربت سوزان عن أملها بشفاء كل المصابين وقالت:(حتبقى طيب ونبقي طيبين بإذن الله.). الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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