مصدرو الذهب يطالبون بتفعيل النافذة الموحدة للصادر

طالب عدد من مصدري الذهب بتفعيل النافذة الموحدة للصادر مشيرين إلى أن القرارات الأخيرة بإنشاء بورصة لصادر الذهب تحد من عمليات التهريب.

وشدد شيخ الصاغه محمد مصطفى تبيدي على أهمية انشاء نافذه موحده لصادر الذهب وقال بحسب صحيفة السوداني إن القرارات الأخيرة الخاصة بالقطاع لاتمكن من أنسياب صادرات الذهب الا فى حال وجود نافذه واحدة لصادر الذهب إلى جانب أحكام التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالصادر خاصة وزارة المالية والتجارة وبنك السودان المركزي وتابع خلال الفترة الماضية لم يتمكن المصدرين من القيام بأي عمليات لصادر الذهب وان

فتح الصادر كان شفاهيا فقط.

فى الأثناء توقع الخبير الاقتصادي برفيسور عز الدين ابراهيم أن يسهم انشاء بورصة الذهب فى الحد من عمليات التهريب باعتبار أنها تؤمن سعرا مجزيا للمعدنيين وشدد على أهمية استقرار السياساتلاستقرار سعر الصرف والحد من اللجؤ التجار لتخزين الذهب مما يسهم فى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية لافتا إلى أن إنشاء البورصة ينعكس إيجابيا على زيادة المعروض من النقد الأجنبي لكنه اعتبر الغاء نسبة خصم 10من الصادرات للأدوية واستبدالها بالضريبة على الوارد والصادر يمثل نوعا من تخفيض الجنيه بما يؤدي إلى حدوث زيادة فى أسعار السلع وضعف

المنافسه للصادرات خارجيا إلا في حال كانت أرباح المصدرين تمتص تلك الضرائب.

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ولفت إلى أن السماح بالنقل عبر المقَطورتين يمثل تشجيعا لنقل البضائع مع دول الجوار وتابع يمكن لتلك الشاحنات التزود بالوقود التجاري باعتبارها حركة تجارية إلى الخارج ويجب أن لاتتزود من الوقود المدعوم متوقعا أن يمضي وزير المالية فى رفع الدعم بالنظر إلى رفعه تدريجيا من خلال تطبيق قرار الوقود التجاري وأضاف أن رفع الدعم لايعني انه سيكون متوفرا مشددا على أهمية معرفة حقيقية الدعم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )