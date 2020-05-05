التاريخ: 05-مايو-2020
0 مشاهدة
طالب عدد من مصدري الذهب بتفعيل النافذة الموحدة للصادر مشيرين إلى أن القرارات الأخيرة بإنشاء بورصة لصادر الذهب تحد من عمليات التهريب.
وشدد شيخ الصاغه محمد مصطفى تبيدي على أهمية انشاء نافذه موحده لصادر الذهب وقال بحسب صحيفة السوداني إن القرارات الأخيرة الخاصة بالقطاع لاتمكن من أنسياب صادرات الذهب الا فى حال وجود نافذه واحدة لصادر الذهب إلى جانب أحكام التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالصادر خاصة وزارة المالية والتجارة وبنك السودان المركزي وتابع خلال الفترة الماضية لم يتمكن المصدرين من القيام بأي عمليات لصادر الذهب وان
فتح الصادر كان شفاهيا فقط.
فى الأثناء توقع الخبير الاقتصادي برفيسور عز الدين ابراهيم أن يسهم انشاء بورصة الذهب فى الحد من عمليات التهريب باعتبار أنها تؤمن سعرا مجزيا للمعدنيين وشدد على أهمية استقرار السياساتلاستقرار سعر الصرف والحد من اللجؤ التجار لتخزين الذهب مما يسهم فى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية لافتا إلى أن إنشاء البورصة ينعكس إيجابيا على زيادة المعروض من النقد الأجنبي لكنه اعتبر الغاء نسبة خصم 10من الصادرات للأدوية واستبدالها بالضريبة على الوارد والصادر يمثل نوعا من تخفيض الجنيه بما يؤدي إلى حدوث زيادة فى أسعار السلع وضعف
المنافسه للصادرات خارجيا إلا في حال كانت أرباح المصدرين تمتص تلك الضرائب.
ولفت إلى أن السماح بالنقل عبر المقَطورتين يمثل تشجيعا لنقل البضائع مع دول الجوار وتابع يمكن لتلك الشاحنات التزود بالوقود التجاري باعتبارها حركة تجارية إلى الخارج ويجب أن لاتتزود من الوقود المدعوم متوقعا أن يمضي وزير المالية فى رفع الدعم بالنظر إلى رفعه تدريجيا من خلال تطبيق قرار الوقود التجاري وأضاف أن رفع الدعم لايعني انه سيكون متوفرا مشددا على أهمية معرفة حقيقية الدعم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر مصدرو الذهب يطالبون بتفعيل النافذة الموحدة للصادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.