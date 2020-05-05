الشرطة الأمنية بجنوب دارفور تضبط (10) آلاف جالون جازولين معدا للتهريب

ضبطت الشرطة الأمنية بولاية جنوب دارفور بالمنطقة الصناعية نيالا (10) آلاف جالون جازولين في تنكر معدا للتهريب.

ووعد والي جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد محمود، بتفعيل كل الآليات والأجهزة بمحاربة الجشع والتهريب مع إعمال جزاءات رادعة وتطبيق القانون حتى لايذهب الوقود والسلع الاستراتيجية لدول الجوار، مؤكداً أن جهود الولاية كلها تصب فى مجابهة جائحة كورونا.

وأشار مدير الشرطة الأمنية بالولاية، العقيد هاشم على صالح، بحسب صحيفة السوداني الى ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية والفاسدة وبعض السلع المعدة للتهريب من خلال تنفيذ خطة تأمين شهر رمضان، لافتاً إلى أن هذه الضبطية من الوقود توصلوا إليها من خلال رصدهم ومتابعتهم للمعلومات التي وصلت إليهم والتي مكنتهم من ضبط تانكر يفرغ الوقود فى أحد المخازن فى المنطقة الصناعية وهو وقود مخصص للطواحين، وآبار مياه الشرب وللمركبات العامة،

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مؤكدأ أنه تم ضبط صاحب التانكر والمتهمين وسيقدمون للمحاكمة.

وقال هاشم إن الضبطية كبيرة بلغت (79) برميل جازولين تم تفريغه في البراميل و(118) برميلا موجودا داخل التانكر، كاشفا عن ضبطيات أخرى تمت خلال الأيام الماضية منها (20) برميل بنزين، ومصنع يقوم بتعبئة ملح طعام منتهي الصلاحية في عبوات جديدة بتاريخ جديد ليباع في السوق للمواطنين، واعدا بمتابعة محاكمة المتهمين في هذه المخالفات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )