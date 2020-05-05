الصحة تصدر قرارا يمنع الجمع بين وظفتين

أصدر المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم الفاتح عثمان، قرارا معمما لكل الكوادر الصحية العاملة في المؤسسات الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة، يمنع الجمع بين الوظيفة ووظيفة أخرى، بما في ذلك العمل في اي مركز عزل أو حجر صحي أو أي وحدة علاجية حكومية أو خاصة.

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ويأتي القرار بحسب صحيفة (السوداني)، في إطار العمل على تفريغ الكوادر لمجابهة الجائحة وعدم إشغال العاملين بها في أي مواقع أخرى في ظل النقص الذي تعانيه الدولة في الكوادر الصحية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)