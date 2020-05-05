بعد سنوات على إعلان وفاته.. لاعب شالكه السابق “يعود للحياة”

وأفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بحس اسكاى نيوز أن كامبا، البالغ من العمر حاليا 33 عاما، يعمل كفني في معمل للطاقة، ليعود بذلك حيا يُرزق بعد أن كان ميتا على الورق منذ التاسع من يناير 2016 في حادث سير مزعوم، حسبما نقلت “فرانس برس”

وأشارت الصحيفة الى أن الظهير الأيمن السابق الذي لعب الى جانب حارس ألمانيا وبايرن ميونيخ حاليا مانويل نوير حين كان الأخير في صفوف شالكه، زعم بأنه لجأ في 2018 الى السفارة الألمانية في كينشاسا للإبلاغ عن تلفيق خبر وفاته.

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ونقلت “بيلد” عن المدعية العامة أنيت ميلك قولها “كامبا يزعم بأن أصدقاءه تخلوا عنه في الكونغو في يناير 2016 وتركوه من دون وثائق، مال وهاتف جوال”.

وبعد اختفائه، تم الإعلان عن وفاة كامبا في 2016 واستفادت زوجته السابقة من بوليصة التأمين على حياته ونالت مبلغا من ستة أرقام.