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الثلاثاء 5 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أجرى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إجتماعين منفصلين عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الكندي جستين توريدو، ووزير الخارجية الفرنسي جين ايفز لي دريان، تناول خلالهما دعم البلدين، للحكومة الانتقالية في السودان.
وبحث حمدوك، وتوريدو، دعم الحكومة الكندية للانتقال والتغيير في السودان، ودعم كندا للسودان في المؤسسات التمويلية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومجابهة جائحة الكورونا. وقال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء، ان توريدو، اكد دعم كندا خطوات رفع اسم السودان من قائمة العقوبات الامريكية.
إلى ذلك ناقش حمدوك مع وزير الخارجية الفرنسي جين ايفز لي دريان، التحضير لمؤتمر أصدقاء السودان، المقرر عقده افتراضيا بباريس، الخميس المقبل الموافق السابع من مايو الجاري، وبحث حمدوك، مع الوزير الفرنسي الدعم المستمر والمستدام لمجابهة جائحة الكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| اجتماعات هامة لـ"حمدوك".. هذه نتائجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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