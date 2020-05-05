الصادق المهدي يرد على المجلس المركزي لـ(قحت)

التاريخ: 05-مايو-2020
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أصدر الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي تصريحاً صحافياً، رداً على المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، واطلعت أخبار الخليج 365 على نسخة منه جاء فيه ما يلي:
تصريح صحافي
لقد اطلعت على رد الزمالاء في المجلس المركزي للحرية والتغيير رداً على مخاطبتنا لهم بالعقد الاجتماعي الجديد، وتجميد موقفنا حتى ينجلي الموقف. أشكرهم على روح الرد الطيبة. كذلك أقدر مناشدة المكتب السياسي للحزب الشيوعي لنا وما اتسمت به من إيجابية. وأقول لهم إن موقفنا الذي خاطبناكم به ليس انفعالياً ولا ينشد مصلحةحزبية، وإنما أملاه تشخيص موضوعي لحالة الوطن والفرصة التي أتاحها تدهور الاوضاع لقوى الردة ومن يقف وراءها من المتربصين.
ونقول للزمالاء في كافة المواقع نحن نقدر ما حققنا معا لصالح الوطن مما أدى لنجاح ثورةالشعب، وانفتح الباب لولوج مرحلة تاريخية جديدة تقضي على التركة الظلامية وتحشد
الطاقات لبناء وطن الديمقراطية والسلام والتنمية والعدالة. هذه الإنجازات رصيد تاريخي للوطن سوف نحافظ عليها مهما اختلفت الاجتهادات.
إذا صح تشخيصنا لاوضاع الوطن فإن الصالح يتطلب إجراءات جذرية سوف نواصل المرافعة بها ليس من باب الإملاء فالاملاء هو منطق القوة، ونهجنا كان ولا زال وسوف يظل بقوة المنطق.
سوف تصلكم المرافعة بصورة أكثر تفصيلًا، وباقتراح آليات لمواجهة الموقف نرجو أن تجد منكم الاعتبار المناسب لجسامة المسؤولية هذا مع صادق الدعاء أن يواصل شعبنا مسيرته الصاعدة، وأن يوفقه الله فمن جد وجد.
هذا مع أطيب التحيات
الصادق المهدي
5 مايو 2020م
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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