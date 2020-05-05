“إميفارما” تقرر التوقف عن العمل

قررت شركة إميفارما، اليوم “الثلاثاء”، التوقف عن العمل بجميع مراكزها اعتباراً من غدٍ “الأربعاء”، إلى حين وضع تسعيرة للدواء للصناعات الوطنية.

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وبررت “إميفارما”، بحسب صحيفة مصادر الخطوة استناداً لقرار وزير الصحة الاتحادي د.أكرم علي التوم؛ الذي ألغى فيه التسعيرة المقدمة من الأمين العام للمجلس القومي للأدوية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)