“إميفارما” تقرر التوقف عن العمل

التاريخ: 05-مايو-2020
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قررت شركة إميفارما، اليوم “الثلاثاء”، التوقف عن العمل بجميع مراكزها اعتباراً من غدٍ “الأربعاء”، إلى حين وضع تسعيرة للدواء للصناعات الوطنية.
وبررت “إميفارما”، بحسب صحيفة مصادر الخطوة استناداً لقرار وزير الصحة الاتحادي د.أكرم علي التوم؛ الذي ألغى فيه التسعيرة المقدمة من الأمين العام للمجلس القومي للأدوية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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