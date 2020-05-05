“موظف التلفزيون المفصول” يكشف تفاصيل ماحدث حول بث الآذان قبل موعده

كشف الموظف محمد داؤود كودي تفاصيل حادثه رفع الأذان قبل موعده بتلفزيون السودان والتي اودت بفصله من العمل بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، قائلاً: انه حتى اللحظة لم يستلم قرار الفصل بل أخطر هاتفيا، بحسب “تارا نيوز” وفوجئ كغيره بأنه تم فصله بخطاب علق على لوحة اعلانات داخل التلفزيون.

وأكد “كودي” بحسب صحيفة السوداني أنه لم يُستدعي من اي جهة لمعرفة ملابسات هذه القضية وأشار أنه بعد حادثة الأذان قدم تقريرا يحوي كل تفاصيل وحيثيات القضية وسلمها لمديره المباشر نافيا ماتناقل عن بثه قبل مَوعده بعشر دقائق مؤكدا أن البث كان قبل 5 دقائق بسبب وجود إعلان قبل الاذان وعدم إضافة فاصل بين الإعلان والاذان.

موضحاً: أن الخطأ من إدارة الإعلانات التي أدخلت فقرة الأذان دون علم المنفذ، وأن تفاصيل البث تأتي مكتوبة بالدقيقة والثانية وبينها فواصل ويتم إدخالها عبر جهاز البث موضحا ان الخطأ من ادارة الإعلانات ومن وضع فقرة الاذان دون وضع فاصل بعلامة (+) وهذا هو الخطأ لانهم لم يوضحوا بكتابة (اعلانات +اذان +مدفع).

ويضيف “كودي” الذي يعمل بالهيئة منذ 16عاما ان مايحدث في التلفزيون سوء إدارة وعدم تنسيق بين الإدارات ولذلك َستتوالى الأخطاء طالما المعالجة لاتتم لمصدر الخلل.

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مؤكداً أن مايهمه الان بعد أن أصبح مشاهداً أن يري شاشة تلفزيون السودان بأفضل صورة.

وكان مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد قد أصدر قراراً يوم أمس الاثنين، قضى بفصل الموظف َمحمد داؤود كودي على خلفية بث الأذان بتلفزيون السودان قبل موعده بخمسة دقائق وذلك بتاريخ 26 ابريل الماضي مما تسبب في انتقادات واسعة للتلفزيون.

وبحسب خطاب الفصل فإن القرار َاشار إلى أن مدير الإدارة العامة للعمليات الفنية أفاد أن الموظف قام برفع الأذان أثناء وردية المساء وتم الفصل استنادا على المادة (53ب) من قانون العمل لسنة 1997.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )