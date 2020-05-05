صديق يوسف يستقيل من المجلس الأعلى للسلام

التاريخ: 05-مايو-2020
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تقدم عضو الهيئة المركزية للحزب الشيوعي، صديق يوسف إبراهيم، اليوم “الثلاثاء”، باستقالته من المجلس الأعلى للسلام لمخالفته للوثيقة الدستورية.
وقال صديق، في استقالته التي بعث بها لرئيس مجلس السيادة الانتقالي :”بالإشارة للقرار رقم 192 لسنة 2020 الخاص بإضافة أعضاء للمجلس الأعلى للسلام بتاريخ 4 مارس 2020م؛ والذي شمل شخصي لعضوية المجلس أود أن اطلعكم على اعتذاري لعضوية المجلس”.
وبرر يوسف، الاستقالة بحسب صحيفة مصادر لموقفه الرافض منذ إعلان تشكيل المجلس والاعتراض عليه من منطلق أنه مخالف للوثيقة الدستورية التي تنص على تشكيل مفوضية للسلام، بعد إصدار قانون لها، منوهاً إلى أنه أوضح موقفه الرافض للمنهج المتبع لمعالجة قضية السلام باتخاذ منحى المسارات وتجزئة عملية السلام.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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