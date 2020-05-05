عاجل.. قرار هام من الحكومة لمواجهة كورونا بالخرطوم

الثلاثاء 5 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

دشن والي الخرطوم المكلف الدكتور يوسف آدم الضي، الحملة الكبرى لتعقيم وتطهير المناطق الأكثر عرضة لانتشار وباء كورونا وذلك بمبادرة من منظومة الصناعات الدفاعية.



وأكد الوالي لي تصريح صحفي الثلاثاد، أن هذه الحملة مهمة في إطار الجهود المتسارعة للحد من الانتشار المجتمعي للوباء.

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من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا لمكافحة “كورونا” بمنظومة الصناعات الدفاعية المهندس بشرى فضل، إن الحملة تستهدف (1500) موقعاً بالولاية، وهي المواقع الأكثر عرضة لانتقال الوباء.

ولفت المواطنين إلى أن المسؤولية لتفادي الإصابة فردية، ومع شح الإمكانيات فإن أفضل طريقة للمكافحة هي الوقاية والتوعية، وأنه وحسب احصاءات منظمة الصحة العالمية فان (80%) من المصابين يمكن علاجهم بدون أدوية، وأن (15%) منهم يحتاجون لتدخل علاجي، و(5%) فقط يحدث لهم فشل في النظام التنفسي.

وطالب بالجدية والالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية حتى لا يحدث النموذج الايطالي والإكوادوري في السودان.

من جهته، قال الامين العام للمجلس الأعلى للبيئة، ممثل ولاية الخرطوم في الشراكة مع المنظومة الدفاعية د. بشرى حامد، إن “كورونا” إختبرت كل الانظمة الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم باكمله، وطالب بضرورة الالتزام الكامل بالعزل والتباعد في ظل عدم وجود علاج لهذا المرض، مع تكثيف التوعية والتطهير والتعقيم.