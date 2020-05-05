الثورية تخاطب مكونات الحكومة الانتقالية حول تعيين الولاة

التاريخ: 05-مايو-2020
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بعثت الجبهة الثورية السودانية خطابا رسمياً اليوم باسم (الحرية والتغيير- الجبهة الثورية) للحكومة الانتقالية السودانية أبدت فيه موافقتها على تعيين ولاة الولايات المدنيين وأشترطت الثورية أن يتم ذلك عبر آلية رباعية ( السيادي والوزراء وقوى الحرية والتغيير/ الخرطوم والجبهة الثورية).
وبعثت الثورية بحسب صحيفة السوداني صورة من خطابها لكل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وقوى الحرية والتغيير.
وفي الـ ١٧ من أبريل أبدت الجبهة الثورية السودانية في ردها للحكومة السودانية الانتقالية عبر وساطة دولة جنوب السودان، حول تعيين الولاة، أبدت موافقتها على تعيين ولاة الولايات المدنيين، وطالبت في خطابها أن تكون شريكة في وضع أسس ومعايير الإختيار وطرفًا في آلية اختيار الولاة
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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