استقالة مدير التخطيط والسياسات بالصحة الاتحادية

التاريخ: 05-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن المدير العام للتخطيط والسياسات بوزارة الصحة الاتحادية د. محمد الحسين، اليوم “الثلاثاء”، تقديم استقالته من منصبه. Advertisements وبعث “محمد الحسن” برسالة اعتذار عبر “قروب” وزارة الصحة؛ جاء فيها (جمعنا بكم حب الوطن وتقدم الصفوف تطوعاً وسعياً لرفعها، للأسف حالت ظروف كثيرة دون ما أصبو اليه، وقد تقدمت باعتذاري عن التكليف كمدير عام للتخطيط والسياسات اليوم، وأتمني لكم جميعاً سداد الخطى في مصلحة الوطن، وبالتأكيد سيجمعني بالعديد منكم مساحات أخري لرفعة السودان”). الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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