تستهدف ١٥٠٠ موقعا والي الخرطوم يدشن تعقيم المناطق المعرضة لوباء كورونا

التاريخ: 05-مايو-2020
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دشن والي الخرطوم المكلف د. يوسف آدم الضي، الحملة الكبرى لتعقيم وتطهير المناطق الأكثر عرضة لانتشار وباء كورونا وذلك بمبادرة من منظومة الصناعات الدفاعية.
وأكد الوالي لي تصريح صحفي الثلاثاد، أن هذه الحملة مهمة في إطار الجهود المتسارعة للحد من الانتشار المجتمعي للوباء.
من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا لمكافحة “كورونا” بمنظومة الصناعات الدفاعية المهندس بشرى فضل، إن الحملة تستهدف (1500) موقعاً بالولاية، وهي المواقع الأكثر عرضة لانتقال الوباء.
ولفت المواطنين إلى أن المسؤولية لتفادي الإصابة فردية، ومع شح الإمكانيات فإن أفضل طريقة للمكافحة هي الوقاية والتوعية، وأنه وحسب احصاءات منظمة الصحة العالمية فان (80%) من المصابين يمكن علاجهم بدون أدوية، وأن (15%) منهم يحتاجون لتدخل علاجي، و(5%) فقط يحدث لهم فشل في النظام التنفسي.
وطالب بالجدية والالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية حتى لا يحدث النموذج الايطالي والإكوادوري في السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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