ضبط شحنة أغذية ومستحضرات تجميل وأدوية مهربة من دولة مجاورة

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية من ضبط شاحنةٍ كبيرةٍ وعربةٍ صغيرةٍ تحملان كميات كبيرة من المواد الغذائية المهربة والكريمات ومستحضرات التجميل ومواد كيميائية وأدوية وسجائر ومستلزمات طبية؛ قادمة من إحدى دول الجوار.

وأشاد العميد شرطة منتصر معتصم مأمون مدير إدارة الشؤون العامة بشرطة الولاية؛ ممثل مدير شرطة الولاية الشمالية، بجهود قوات الشرطة السودانية وتعاونها مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى في بسط الأمن والاستقرار وتأمين الحدود وحماية الاقتصاد القومي من كافة أشكال التهريب، وذلك عند قوفه على حجم المضبوطات اليوم بمبنى إدارة مكافحة التهريب بالولاية.

وأكد أن الشرطة ستظل العين الساهرة واليد الأمينة ضد كل من يحاول العبث والنيل من موارد وخيرات البلاد.

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وأكد العقيد شرطة أحمد الطيب الفضل؛ مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية؛ بحسب صحيفة اليوم التالي أن الإنجاز يضاف لسجل الإنجازات الكبيرة والمتكررة لإدارة مكافحة التهريب ومواصلة لجهودها السابقة في ضبط المواد والسلع المهربة عبر حدود الولاية، مشيرأً إلى أن إدارة مكافحة التهريب بالشمالية تعمل في منع التهريب وضبط المتسللين عبر حدود الولاية؛ وذلك من أجل المحافظة على مجتمع آمن صحياً واقتصادياً.

وأشاد بالدعم الكبير الذي ظل يقدمه المدير العام لهيئة الجمارك السودانية ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب، وكذلك يقظة ضباط وضباط صف وجنود إدارة مكافحة التهريب بالولاية وحرصهم على تأمين الحدود وحماية الاقتصاد الوطني.

وجدد العقيد شرطة عبد المجيد شيخ محمد؛ مدير إدارة جمارك الولاية بالانابة؛ استمرار جهود وأدوار الشرطة السودانية في التصدي لكافة أنواع التهريب ودعم مجالات العمل المختلفة بالولاية الشمالية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)