عصابات النيقرز تذبح شاباً بالسواطير في إسكانات كرري نهار رمضان

ارتكبت عصابات النيقرز المتفلتة صباح اليوم جريمة بشعة في إسكان البشير الحارة (١٠٢) بمحلية كرري الثورات بأمدرمان.

وقامت العصابات بمهاجمة الحارة (١٠٢) الكبير صبيحة اليوم واعتدت على المواطنين بالسواطير والسكاكين والعصي والسيوف بالسوق الكبير مما أدخل الهلع في قلوب جميع سكان الحي فتصدى لهم شباب الحارة بكل شجاعة وبسالة، وكان ومن ضمنهم الشاب الخلوق (خالد عثمان) الشهير بود الحاجة؛ وتواجه الشباب الصائمون مع العصابات المتفلتة وسقط الشاب خالد شهيدا جراء نحره بالسواطير من الوريد الى الوريد ثم ولت العصابات هاربة تاركة الشاب غارقا في دمائه.

وخلف الحادث البشع جرحا عميقا في قلوب أهل الإسكان، سيما وأن خالدا اتسم بدماثة الخلق والتقوى والورع.

Advertisements

وطالب المواطنون الحكومة والجهات المسؤولة بالتدخل سريعا لإنقاذهم من هجمات العصابات المتفلتة التي تتخذ من السوق وكرا وملاذا آمنا تمارس منه السرقة والنهب والقتل وبيع المخدرات والحبوب المنشطة والبنقو، حتى أطلق عليه الأهالي اسم كولمبيا الجديدة.

وكشف المواطنون بحسب صحيفة اليوم التالي أن السوق الكبير يديره ويتحكم فيه أنصار النظام البائد ويملكون دكاكينه ويفشِّلون كل محاولات إزالته.

ووجه المواطنون رسالة شديدة اللهجة للحكومة لجهة التدخل لإنقاذهم فورا من فتك عصابات النيقرز، وقالوا (ادركونا قبل ان يقضى علينا ويتخطفنا النيقرز ) حسب وصفهم.

الخرطوم: أخبار الخليج 365