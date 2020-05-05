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تسجيل (100) اصابة جديدة و(4) وفيات بفايروس كورونا بالسودان

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الخرطوم- محمد أمين 0 تبليغ

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الثلاثاء 5 مايو 2020

تسجيل (100) اصابة جديدة و(4) وفيات بفايروس كورونا بالسودان

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الخرطوم- محمد أمين

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم (الثلاثاء) تسجيل (100) اصابة جديدة بفايروس  المستجد، متضمنة (4) وفيات.

 

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وذكر بيان صادر عن الوزارة ان ولاية الخرطوم سجلت 86 حالة، واصابتين بولاية الجزيرة، كما سجلت 3 اصابات بالقضارف،و8 حالات بولايةشمال كردفان.

 

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع اعداد الاصابات بفايروس كورونا منذ بدء الجائحة إلى (778)، من بينها(45) وفاة، فيما بلغ العدد الكليللمتعافين إلى (70).

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