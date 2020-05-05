تسجيل (100) اصابة جديدة و(4) وفيات بفايروس كورونا بالسودان

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الثلاثاء 5 مايو 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم (الثلاثاء) تسجيل (100) اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، متضمنة (4) وفيات.
وذكر بيان صادر عن الوزارة ان ولاية الخرطوم سجلت 86 حالة، واصابتين بولاية الجزيرة، كما سجلت 3 اصابات بالقضارف،و8 حالات بولايةشمال كردفان.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع اعداد الاصابات بفايروس كورونا منذ بدء الجائحة إلى (778)، من بينها(45) وفاة، فيما بلغ العدد الكليللمتعافين إلى (70).
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