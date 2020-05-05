تسجيل (100) اصابة جديدة و(4) وفيات بفايروس كورونا بالسودان

الثلاثاء 5 مايو 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم (الثلاثاء) تسجيل (100) اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، متضمنة (4) وفيات.



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وذكر بيان صادر عن الوزارة ان ولاية الخرطوم سجلت 86 حالة، واصابتين بولاية الجزيرة، كما سجلت 3 اصابات بالقضارف،و8 حالات بولايةشمال كردفان.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع اعداد الاصابات بفايروس كورونا منذ بدء الجائحة إلى (778)، من بينها(45) وفاة، فيما بلغ العدد الكليللمتعافين إلى (70).