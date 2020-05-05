ميرلاند الكورونا والقَرَضْ.. بقلم أحمد المصطفى إبراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على طريقة صياغة القوانين

يكون لهذه الكلمات المعنى التالي:-

ميرلاند ولاية أمريكية الكورونا الفيروس الذي سبب جائحة عام 2020

القَرَضْ ثمار شجرة السنط .

تكاد أمريكا رغم سمعتها التكنولوجية وقوتها العسكرية أكثر بلاد الله ضعفاً أمام جائحة الكورونا (هس ما تجيبوا سيرة لكلام أكرم) وانكشفت عورات كثيرة من عورات أمريكا ليس أقلها كذب رئيسها ترامب وكثرة ظهوره وضعفه أمام الجائحة وخلافه مع حاكم ولاية نيويورك. النظام الصحي الأمريكي ليس الأفضل عالمياً كما كان يتوقع الكثيرون عطفاً على صناعاتها المشهورة التي جعلت Made in USA جملة مقنعة لأي مشتر لا يوقفه إلا غلاء السلعة.

يخيل الى الذين لم يروا أمريكا وأنا منهم أنها المثال في كل شيء صناعة زراعة خدمات بناء طرق وهلم جرا. ولكن كلما ذكرنا ذلك لصديقنا بدر الدين حسن الحاج الذي يعيش في أمريكا منذ تسعينات القرن الماضي يكاد يقول (تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه) ونكاد نصفه بالهوم ثك ونمضي.

بعد كل هذه المقدمة التي لا أعرف ماذا أضافت لك عزيزي القارئ أريد ان ادلف لموضوع اليوم وهو البحث عن علاج الكورونا الذي رصدت الدول المليارات للتعجيل بإيجاد ترياق لكورونا المستجد، covid 19 ظهر الدكتور الفاضل العبيد عمر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي محدداً وصفةً عشبية تتكون من القَرَضْ والحبة السوداء وعسل النحل محدداً محتويات كل واحد من هذه المواد وفائدتها وطريقة استعمالها.

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أخونا بدر الدين حسن الحاج في ولاية ميرلاند الأمريكية جرَّب الوصفة وعالج بها كثيراً من أصدقائه وأثبتت فعالية عجيبة تفوقت على كل ما تقدمه المستشفيات الأمريكية وانتشرت بين السودانيين. كل من جرب الوصفة دل عليها آخر او آخرين الى أن قرضوا القرض الذي في أمريكا وأصبحت المشكلة ليس ان تصاب بالكورونا ولكن المشكلة أين تجد القرض (مش تعودتوا عليها لا داعي للتشكيل بعد كده).

الى الذين يشكون من نظامنا الصحي وهشاشته من لدن د.أكرم الى أصغر كادر طبي فروا الى وصفة البروفيسور الفاضل العبيد وبلاش تعالي على حاجاتنا المحلية ألم تسمعوا بالمثل الذي يقول يضع سره في أضعف خلقه ألسنا أضعف خلق الله سياسةَ وصناعة وتدبيراً. أها ربنا أكرمنا بعلاج متوفر في كل مكان في بلادنا قرض وكمون وعسل صعبات وأثبتت التجارب فاعليتها بيان بالعمل كما يقول العساكر.

وبالمناسبة أعرف أناسا كثيرين لا يفارق القرض أفواههم إلا نياماً مصوا القرض مصاً هداكم الله. ربما تحتاج بعض الحالات الى لبخة على الحلق وفوق الصدر مكونة من العسل والقرض والحبة السوداء (اكتب الحبة السوداء تطلع الحية السوداء لا حول ولا قوة إلا بالله).

المطلوب شوية تطوير للوصفة من حيث المقادير والتصنيع والتعليب الفاخر علشان نبقى أغنى دولة.

ألم يرد في حديث أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام).

الحمد لله على السلامة يا بدر الدين.