الفيفا يؤكد ولا يهدد يامريخاب !.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

& تتعدد الأمراض والموت واحد دون جدال !

& البوبار والشوفونية التي ليس لها أقدام باكر ينكشف المغطي وتجعل الزول يقيف عريان في العراء كما قرأنا في مدارس الأساس الملك فرعون وقلة عقله الذى جعله يخرج علي الرعيه عريان ملط و الأطفال يسيرونه أنظروا لملكنا العريان !!

& من أجل المباه وإستعراض العضلات التي لا تقتل نملة والنفحة الكذابة ظل نادبا المريخ والهلال يتباهيان ويصجلان لاعبين من خارج الوطن ويوهموننا بأن هذا اللاعب محترف ولإمكانياته الفنية الكبيرة سعي لتسجيله نادى يوفنتس وبرشلونه وووو!

& اعلامنا من أجل توسيع رقعة البيع يبدأ في الترويج للاعب الظاهرة وباكر عندما نأتي بالجمل ليطلع النخلة نجد أن النفخة الكذابة طلعت ماسوره ساااااكت !

& ويتم الشطب دون دفع المستحقات ومن الخرطوم يطير اللاعب الماسورة الي الفيفا ويطالب حقه المتبقي علي دايرة المليم أقصد السنت !!

& ونقعد نتلاوم ومن يدفع ومنو الكان السبب والكل قعد كما قال الشاعر أبو قطاطي قعدوا فراجه !!

& أمام الفيفا أربعة مطالبات من لاعبين مواسير إستجلبهم المريخ وإستغني عنهم بعد ما شرب النادى المقلب وظن هؤلاء الذين يمسكون بدفة القيادة في النادى أنهم أغلقوا ملف الهجوم الإعلامي ونسيوا القاعدة التي تقول ( مافي حق وراءه مطالباً يضيع !)

& أبو أواب ولا ندرى من هو هذا الأواب تقدم بمنحة مقدارها ثلاثون مليار جنيه سوداني لإدارة نادى المريخ من أجل فك ضائقته المالية وحلحلة ديونه والإدارة راكبه راسها ولسان الحال يقول لإبي أواب ( لِمْ قروشك عليك !! )

& المريخ بين سندان مطالبات اللاعبين المواسير ومقصلة الفيفا التي تؤكد بأنه في حالة عدم الدفع والمخالصة المريخ يضع نقطة ويرجع سطر جديد مع أندية الشمس الحارقة !!

& شمس أحر من الدولار الهابط هذه الأيام !!

& ليس المريخ وحده شقيقه الهلال في ذات حفرة المطالبات والفيفا هذه الأيام التي تتوقف فيها المباريات في كل العالم بدأ فتح ملفات ديون الأندية السودانية !

& إتحادنا العام سادى اليمني بالطينة واليسرى بالعجينه وكان الأمر لا يخص الكرة السودانية وأمام عنفوان وشدة الهلال والمريخ لايستطيع أن يقول بغم !!

& أهلي شندى بعد ما رمي الأرباب بالمجداف دخل دائرة إنعدام الوزن وأصبح كيس بلاستيك في العراء !!

ذامرة التاريخ لاتنسي يا حلنقي :

مع نورهان الزوجه الرابعة لحاج متولي هذه الأيام شغاله مقدمة برنامج في قناة (أنغام) وضيوفها من نجوم الفنون شعر وأغاني ودراما .. إستضافت شتعر جمهورية الحب الحلنقي الذى أكد أن التعاون بينه والعملاق المرحوم محمد وردى عسل علي لبن !! ياراجل ياحنين هل لازلت واقف جنب البحر وعطسان ؟؟ ذاكرة التاريخ تقول خلافاً لما ذكرت أن الخلاف وصل حد القطيعة ! وباكر نعرض عليكم حكاية وردى واسحق …