إقالة المسؤل عن خطأ بث الآذان بتلفزيون السودان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصدر التلفزيون القومي قرار باقالة الموظف المسؤول عن خطأ بث آذان المغرب في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قبل عشرة دقائق من الوقت المحدد و تعرض على اثرها التلفزيون لانتقادات واسعة ،واستند التلفزيون بحسب نص القرار الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه على المادة 53 من قانون العمل.

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