حقيقة محاولة هروب احمد هارون من المستشفى….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

هيئة التوجية والخدمات

الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة

المكتب الصحفي

تعرض المواطن / احمد محمد هارون الموقوف بسجن كوبر لأزمة صحية بناء عليه تم أخذ عينة للفحص للاشتباه بالاصابه بفيروس كورونا بتاريخ 21 ابريل 2020م ونقل علي اثرها الي مستشفي الشرطة بتاريخ 22 ابريل 2020م وجاءت النتيجة سلبية إبان تواجده بالمستشفى واثر حدوث مضاعفات تم عمل أشعة مقطعية وفحص ثاني جاءت نتيجته موجبه ودعم بفحص ثالث وكان موجبا ايضا.

تم عمل الاحتياطات الطبية اللازمة وعزل المريض في مكان إقامته بالمستشفى تمهيدا لنقله لموقع آخر .

بعد التحسن اللاحق لحالة المريض الصحية وانفاذا لموجهات السلطات الصحية بالعزل تم نقل المذكور لموقع عزل يؤمن الرعاية الصحية ومطلوبات الحراسة والتأمين وعلي الفور شرعت الادارة العامة للخدمات الطبية في إجراءات التعقيم والاشتراطات الصحية لتأمين الكادر الطبي والمترددين علي المستشفي وسيتم إعادة المواطن المذكور الي سجن كوبر ريثما تسمح حالته الصحية بذلك.

يذكر أنه راجت العديد من الروايات علي منصات التواصل الاجتماعي وجميعها عارية تماما من الصحة .

تراهن قوات الشرطة علي وعي المواطنين الكرام وتحليهم بفضيلة الصبر وعدم الانسياق وراء الاخبار المغلوطة وغير الموثوقة.

والله الموفق

المكتب الصحفي للشرطة المادة السابقة لغز هيثرو !.. بقلم الفاتح جبرا المقالة القادمة إقالة المسؤل عن خطأ بث الآذان بتلفزيون السودان…

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