القمح خرج و لن يعد !.. بقلم حسن وراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ لم تشهد البلاد انتاجا وفيرا من غلة القمح عله يسد الثغرة فى الاستهلاك بنسبة 70% وذهب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لتأمين انتاج البلاد بأن أصدر قرار طوارئ فى 21/ اكتوبر الماضى يقضى باعلان حالة الطوارى بوضع اليد على كل كميات القمح بعدم التفريط فيها بالبيع او التخزين . حدد امر الطوارئ ان كل الكميات من القمح يتم تسليمها للبنك الزراعى الذى يقوم بتخزين كل الانتاج . حتى هذه اللحظة لم يتم تفعيل قرار الطوارئ و اصبح القمح يتسرب خارج البنك الزراعى و بدأت عدة جهات تستولى على القمح و تقوم بتخزينه و لا يحق لأى جهة استخدام القانون فى مواجهة تلك الجهات نظرا لعدم تفعيل قانون الطوارئ بشأن القمح .
@الوضع الراهن يؤكد أن حصاد القمح قد إنتهى و بلغت المساحات المزروع قمحا حوالى 423 الف فدان و كانت متوسط الانتاجية للفدان تقدر ب 16 جوال و تبلغ الانتاجية الكلية للقمح فى الجزيرة بحوالى 6.768 مليون جوال تمثل 60% من الاستهلاك الاجمالى و لكن للاسف الشديد تسربت كل هذه الكميات خارج البنك الزراعى الذى و لأول مرة ابدى استعداداته لشراء كل الكميات التى تم حصادها و لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تفعيل قرار حصر الشراء على البنك الزراعى الذى بلغت كل الكميات التى اشتراها فى حدود 1.7 مليون جوال فقط و أكثر من 4 مليون جوال قمح تم تخزينها فى مخازن الشركات و المطاحن و من جهة أخرى اتصلت بعض شركات الطحين بان تقوم بشراء القمح تجاريا و هذا بلا شك سيرفع اسعار الدقيق فى السوق .
@وزارة التجارة و المخزون الاستراتيجى بعدم تفعيل احتكار الشراء على البنك الزراعى سيعرضون الدقيق للتسرب الى المطاحن و اخفاءه و خلق الازمة . هنالك بعض الشركات و المطاحن لجأت الى وزارة التجارة حتى تتحصل على كميات تجارية يتم تحويلها الى مخزون من الدقيق . البنك الزراعى هو الجهة الوحيدة المؤهلة لشراء و تخزينه ، السماح لجهات أخرى بالشراء و التخزين سيهدد المخزون الاستراتيجى و سيخلق ازمة فى رغيف الخبز و احتكاره لبعض شركات الطحين .
@ هنالك أكثر من 4 مليون جوال قمح خارج البنك الزراعى تشكل أكثر من ربع الاستهلاك المحلى تتراوح بين أنها مخزنة فى المطاحن و بين التجار و الشركات و هى تشكل كميات مهولة لها تأثير على انتاج الخبز و لابد من وضع اليد عليها و تفعيل قانون الطوارى بعدم التعامل فى القمح خارج اطار البنك الزراعى و هنالك قضية جوهرية بضرورة توجيه كل المخزون لشونات البنك الزراعى سيما و أن موسم الخريف يفرض واقعا يقتضى افراغ الشونات و المطامير و ما إلى ذلك و توجيه كل القمح الى المطاحن و مخازن البنك التجارى و هذا شأن ضرورى واجب على وزير التجارة و ادارة المخزون الاستراتيجى و مطاحن الغلال .
كانت هذه تفاصيل خبر القمح خرج و لن يعد !.. بقلم حسن وراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.