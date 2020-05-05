(100) حالة اصابة جديدة بكورونا حسب وزارة الصحة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وزارة الصحة الإتحادية تعلن عن تسجيل (100) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل (4) وفيات، وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى (778)، متضمنة (45) حالة وفاة.

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