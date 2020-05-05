الرشيد سعيد: تحسن ملحوظ في الالتزام بالموجهات الصحية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد الرشيد سعيد يعقوب، وكيل وزارة الثقافة والإعلام؛ بالتزام المواطنين بولاية الخرطوم خلال اليومين الماضيين بالموجهات العامة للجنة العليا للطوارئ الصحية في ما يتعلق بإجراءات مكافحة جائحة كورونا، المتمثلة في الالتزام بضوابط حظر التجوال.

وقال الرشيد – خلال حديثه للمنصة القومية لمكافحة جائحة كورونا مساء أمس (الإثنين) – “بدأنا نلاحظ التزاما متزايدا بالموجهات الصادرة عن وزارة الصحة ومن الأجهزة الأمنية، في ما يتعلق بإجراءات منع انتشار الكورونا” مستحسنا هذا السلوك وفائدته في المساعدة على عبور الجائحة.

وأضاف رشيد، أنه تم تخصيص منصة (سودان بلا كرونا) يوم أمس للاحتفال بأسبوع المرور العربي للعام 2020م تحت شعار (الطريق الآمن مسؤولية جماعية)، مبينا أن احتفال هذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كورونا.