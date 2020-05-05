شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحث رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك, عبر اتصال هاتفي مع نظيره الإثيوبي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها. وأجرى حمدوك، اتصالا هاتفيا بنظيره الإثيوبي اليوم الاثنين، ناقش عدة موضوعات. قال رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال الاتصال، إن العلاقات بين السودان وإثيوبيا ومتانتها لا تسمح بأية توترات على الحدود بين البلدين.

و أكد آبي، أن العلاقات بين البلدين من المتانة بمكان بحيث لا تسمح بأي توترات على الحدود وأن أي اتجاه من هذا النوع سيتم حسمه من خلال التواصل المباشر والحوار الشفاف بين قيادات البلدين السياسية والعسكرية وذلك لخصوصية العلاقة والمصالح المشتركة بين السودان وإثيوبيا.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا من بينها قضية ترسيم الحدود وتكوين لجنة فنية تعنى باستكمال الترسيم على أن تشرع في مهمتها فور تكوينها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء اثيوبيا: العلاقة المتينة مع السودان لا تسمح باي توترات على الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.