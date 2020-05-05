رئيس الوزراء: عدم تعيين ولاة مدنيين أضر بكثير من الولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك يوم الاثنين، إن عدم تعيين ولاة مدنيين أضر بكثير من الولايات، بينما يجري الآن العمل مع قوى الحرية والتغيير وقوى الكفاح المسلح لانجاز ملف التعيين.

في وقت بعث فيه حمدوك، في متن تصريح صحفي على صفحة مجلس الوزراء بفيسبوك، بالشكر للولاة العسكريين، وأكد أنهم قاموا بعمل متميز في ظروف صعبة متمثلة في ورثة بقايا سياسات النظام السابق.

أكد حمدوك، أنه يعمل باسرع وقت ممكن لانجاز تعيين الولاة المدنيين مع قوى الحرية والتغيير وقوى الكفاح المسلح.

وذكر في نفس الوقت، ان الحكومة بدأت العمل دون اكتمال كل التركيبة, واضاف” هذه فيها حسنات وفيها سيئات”.

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وقال حمدوك،إن الولاة العسكريين يعملون في ظل ظروف وتحديات صعبة.

وأكد بان الولايات تستحق تعيين ادارات للخدمة المدنية واشكال للتشريع تساعد في خلق مناخ يشعر الجميع فيها بان هنالك ثورة “فعلا وتغيير”.

وأضاف” هم لايشعرون الآن ان هنالك ثورة وتغيير ولكن نحن معهم وبكل تأكيد سوف نصل لذلك في وقت قريب جداً”.

ونبه في السياق نفسه، أن هناك جزء كبير من التحديات يتم مناقشتها الآن في أطار الوصول إلى سلام دائم يعالج كل جذور الازمة في كل الولايات بما فيها التنمية غير المتوازنة و الدمار الذي سببه النظام السابق في التعليم و الصحة البنيات الاساسية”.

وأردف” كل هذه القضايا تختلف من ولاية إلى آخرى، وهناك ولايات حدث فيها دمار كامل نتيجة للحرب و الاهمال لسنوات طويلة وكل ذلك واعيين له ونعمل مع المكونات الآخرى لمعالجة القضايا بما يعد بالخير لأهلنا في الولايات”.