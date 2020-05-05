محرقة اليمن .. الحرب العبثية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بيان قوى العبارة واضح الدلالة اصدره حزب التحرير ولاية السودان عن ما اسماه الحرب العبثية ، وفى جزء آخر من البيان سماها المحرقة ، وجاء هذا بعد الاعلان عن مقتل عدد من الجنود السودانيين فى اشتباكات مع اليمنيين على الحدود مع السعودية ، وكانت الأنباء قد تحدثت عن مصرع ما لا يقل عن 16 من قوات الدعم السريع وجرح 67 آخرين في معركة بقطاع نجران يوم الجمعة الاول من شهر مايو(قبل ثلاثة ايام).

وادناه جزء من بيان حزب التحرير الذى اورد الخبر فى صدر البيان ثم علق عليه وننقل تعليقة الحزب (الواردة ضمن البيان) ادناه ونعلق عليه قليلا، يقول الحزب :

منذ أن اندلعت الحرب اللعينة في اليمن بين ما يسمى بالتحالف (عاصفة الحزم) والحوثيين، وهي تحصد شباب المسلمين من الجانبين في حرب عبثية الخاسر فيها أبناء المسلمين والمستفيد الأول هو الغرب اللعين الذي يذكي نار هذه الحرب التي يتقاتل فيها المسلمون مع بعضهم بعضاً تحت مسميات شتى ولكن المحصلة واحدة وهي خراب بلد من بلاد المسلمين هو اليمن وإهدار ثروات المسلمين وأموالهم في الخليج، فالسعودية التي تدعي الحرب ضد الحوثيين بالاشتراك مع الإمارات إنما تنفذ أجندة أمريكا في اليمن لتمكن لليمنيين التابعين لأمريكا من اليمن. حيث إن اليمن وسطه السياسي وولاؤه للإنجليز.

أما اشتراك السودان بقوات الدعم السريع إلى جانب السعودية فهو أيضا سيناريو أمريكي حيث إن النظام البائد في السودان كان عميلاً خالصاً لأمريكا وبالتالي ساهم بهذه القوات في هذه المحرقة، والغريب أن أحزاب المعارضة آنذاك والتي تتبع في أغلبها لأوروبا وبخاصة بريطانيا والتي أصبحت الآن أحزاب الحكومة الانتقالية كانت تطالب بعودة المقاتلين من أبناء السودان فوراً وتصفهم بالمرتزقة ولكن عندما آلت إليها السلطة بعد الثورة الشعبية لم تستطع أن تنفذ ما كانت تطالب به سابقاً لأن العسكر التابع لأمريكا ما زال هو المسيطر الحقيقي على مقاليد الأمور في السودان بل إن قائد الدعم السريع صار الرجل الثاني في الحكومة السودانية اليوم وله نفوذ واسع ولذلك سكتت أحزاب قوى الحرية والتغيير، أي المكون المدني للحكومة الانتقالية، صمتت عن المطالبة بعودة المقاتلين من قوات الدعم السريع إلى السودان.

ولن تتوقف هذه الحرب العبثية إلا بقيام الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي ستقطع يد أمريكا وأشياعها وأتباعها وغيرهم وتوحد بلاد المسلمين تحت راية الإسلام وتقود المقاتلين في كل مكان للجهاد في سبيل الله وإعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله .

المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عنهم

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان

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ونحن هنا – مع اختلافنا البسيط مع بعض ما ورد فى البيان – نشيد بهذه الروح ونساند دعوة الحزب لضرورة ايقاف هذه الحرب التى تقتل المسلمين وتبدد ثرواتهم لصالح امريكا والصهيونية العالمية ، كما نشيد بالقراءة السليمة للحزب للدور التآمرى الذى تقوده السعودية والامارات ضد الامة وجهودهما لتفتيتها وضرب وحدتهما ، و عمل الدولتين فى تنفيذ مخططات العدو وعمالتهما الظاهرة له.

ان الحرب فى اليمن هى عدوان ظالم ضد شعب حر كريم رفض الانصياع لمخططات امريكا واسرائيل وقامت هذه الانظمة العميلة بتوجيه عدوانها الظالم على هذا الشعب الصامد ، وحرقت كل شيئ فى اليمن ، ومازال تحالف العدوان يواصل حربه العبثية – كما وصفها حزب التحرير – ويصر على عدوانه الغاشم دون مراعاة لاخلاق ولاضمير ولا اخاء ولا دين .