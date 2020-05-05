تعيين ساتي أول سفير للسودان في واشنطن منذ 23 عاماً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وافقت الحكومة الأميركية على ترشيح نور الدين ساتي، سفيراً لديها، ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاماً، كما أعلنت (الإثنين) وزارة الخارجية السودانية.

وقالت الخارجية، في بيان، إنها «تلقت موافقة حكومة الولايات المتحدة على ترشيح الدكتور نور الدين ساتي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة».

وكانت الولايات المتحدة خفضت مستوى العلاقات مع السودان إلى درجة قائم بالأعمال منذ 23 عاماً. ومنذ العام 1993، تضع واشنطن السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب «بسبب علاقتها بتنظيمات متشددة»، بينها تنظيم «القاعدة»، الذي أقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة من عام 1992 إلى 1996. وفي عام 1998، طردت السفير السوداني لديها، وخفضت التمثيل إلى قائم بالأعمال، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ إطاحة عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، تسعى السلطات الجديدة إلى تطبيع العلاقات مع واشنطن، وإلى رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، التي تمنع البلاد من الاستفادة من أي مساعدات يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، وقعت الحكومة السودانية مطلع أبريل الماضي اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية «يو إس كول» التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000، ما أسفر عن مقتل 17 من بحاراتها. وكانت واشنطن اتهمت الخرطوم بالضلوع في التفجير، وهو ما ينفيه السودان على الدوام.

وساتي دبلوماسي مخضرم عمل سفيراً للسودان في باريس مطلع التسعينات، ومن ثم تقاعد والتحق بالأمم المتحدة، فعمل في بعثاتها لحفظ السلام في كل من الكونغو الديموقراطية ورواندا.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إبان زيارة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني لواشنطن، أُعلن عن رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء.