فرض الامن اولوية قصوى ياحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لايمكن ان يتقبل الناس هذه الاحداث التى تجرى هنا وهناك ، ومن مرة لاخرى والتى تشكل تهديدا لحياتهم ، أو على الاقل تهددهم بفقدانهم ممتلكاتهم بسبب بطش عصابات النيقرز المتفلتة التى تمارس النهب والسلب ، وقد انتقلت بكل آسف الى النشاط العلنى فاصبحت تمارس النهب جهارا نهارا دون مراعاة لاى محذور ، ورأيناها بكل آسف تنقل بعض نشاطها الى داخل المدن دون خوف من تداعيات ذلك ، وهى التى كانت فى ما مضى تتسلل خفية الى بعض الاطراف على حين غفلة من القوى الأمنية وتمارس جرمها وعدوانها خلسة ولاتستطيع البقاء فى ميدان عملها خوفا من سطوة الاجهزة الأمنية ، لكن بكل آسف تغير الوضع وأصبحنا نرى هؤلاء المجرمين يستعرضون قوتهم جهارا نهارا ، ولم يعودوا يقصروا نشاطهم على الأطراف وانما وفى تحد غير مسبوق يتجرؤون على مهاجمة قلب الخرطوم ووسط السوق العربى اذ أنهم سطوا قبل يومين على عمارة السلام وهى فى مكان يفترض ان لاتجد العصابات المتفلتة طريقة للوصول إليه ناهيك عن ممارسة اجرامها هناك ، وهذا ليس إلا بسبب ضعف الحكومة وهو امر يؤسف له.

الخبر ادناه يوضح ماحدث وسط الخرطوم :

تفاجا عدد من تجار الهواتف النقالة بسرقة بعض محلاتهم التجارية بمجمع السلام في يوم السبت ٢ مايو

وناشد عدد من التجار الجهات الامنية بسرعة كشف الجناة خاصة ان المجمع تقوم بحراسته قوات من الشرطه وهي المسؤوله عن تامينه ومعهم مفاتيح الابواب الرئيسة للمجمع.

والخبر الاخر هذا يوضح جانبا آخر من نشاط المجرمين فى أمدرمان :

تهجمت أعداد كبيرة من عصابات النيقرز والمتفلتين على مواطني حى الاسكان الحارة (١٠٢و١٠٣) بمحلية كرري الثورات بأم درمان نهارا جهارا في السوق الكبير إبان شهر رمضان الكريم. وقامت العصابات بنهب أموال وممتلكات المواطنين والمتاجر واعتدت على العاملين والعاملات بالسوق بالسواطير والسكاكين ، وظلت العصابات المتفلتة تتخذ من سوق الحارة (١٠٢) مقرا دائما تمارس من خلاله أعمال النهب وترويع المواطنين وتوزيع المخدرات والحبوب المنشطة والبنقو امام مرأى الجميع بلاخوف فيما تشكل الأجهزة الأمنية والشرطية غيابا تاما طبقا لإفادات المواطنين.

وشكا المواطنون من السوق الذي اصبح يشكل مهددا امنيا خطيرا ومركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع المخدرات ووصفوه بكولومبيا الجديدة وقالوا بحسب صحيفة اليوم التالي، انه ورغم الشكاوي التي رفعها المواطنون للجهات المسؤولة منبهين لخطورة السوق منذ عهد النظام البائد بيد ان شكواهم تذهب ادراج الرياح وتتفاقم الأوضاع إلى الأسوأ.

وأكد المواطنون ان هنالك قيادات في النظام البائد والمؤتمر الوطني تدير السوق وتمتلك فيه أعداد كبيرة من الدكاكين لذلك تعرقل كل خطوات ازالة السوق العشوائي الذي يحتل موقعا مخصصا مركزا للخدمات ومتنفساً للإسكان.

وناشد المواطنون السلطات الأمنية بالتدخل السريع لوقف الفوضى وانقاذ حياة الناس وناشدوا لجنة ازالة التمكين بوضع يدها على ملفات الفساد بالسوق، وأضافوا (انقذونا واحموا ارواح فلذات أكبادنا من كولمبيا اسكان الثورات)، كما طالب المواطنون بتغيير اسم الإسكان من اسكان البشير الى اسكان شهداء ثورة ديسمبر الظافرة حسب وصفهم.

وقبل فترة ضج سكان مدينة الصالحة بامدرمان من خطورة نشاط عصابات النيقرز التى تمارس النهب والسلب والترويع جهارا نهارا فى منطقتهم وقالوا ان العصابات تغلق الطريق الرئيسى كل يوم عصرا وتوقف السيارات وتبتز المواطنين وانها لاتكتفى بنهبهم فقط بل قد تضرب البعض ، اما من يحاول المقاومة فربما فقد حياته هذا ان لم يفقد عضو من جسمه.

هذا الذى يجرى لايمكن القبول به اطلاقا ، ومن الطبيعى ان يطالب الناس الحكومة بانهاء هذا النشاط الاجرامى فورا وعدم التراخى فى هذا الأمر ، ونقول ان السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك هو المسؤول الاول عن لجم النيقرز وفرض الامن واعلم يا سيادة الرئيس ان هذا الملف يلزم ان يحتل الاولوية القصوى عندك وليس هناك مايتم تقديمه عليه.