صحيفة تنزانية : مستقبل غامض لـ”شيبوب وباسكال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت صحفية “سيتزن” التنزانية عن أنّ مستقبل الثنائي شرف الدين شيبوب وباسكال واوا مع فريق سيمبا التنزاني غامضٌ بشأن تجديد التعاقد.وأشارت الصحيفة إلى أنّ شيبوب – الذي انضم لسيمبا من الهلال- ظهر في مباريات مختلفة محليًا وقاريًا وتراجعت مشاركاته بعد أن طغى عليه زملاءه في الفريق جوناس مكود وجيرسون فيراجا وميزاميرو ياسين،وأضافت” في وظائف الوسط الأخرى نافسه أيضًا كلاتوس شاما وحسن ديلونغا وفرانسيس كاهاتا ، وفقًا لطريق لعب المدرب فاندينبروك”.وذكرت الصحيفة أنّ عقد كلٍ من شيبوب وباسكال تبقى فيه ثلاثة أشهر ولم يتمّ التجديد معهما في الوقت الذي جدّد فيه النادي عقود لاعبين آخرين مثل حسن ديلونغا ومزاميرو ياسين،وقال مصدر في النادي لـ”سيتزن” إنّ المدرب لم يتخذّ قراره بعد بخصوص تجديد التعاقد لشيبوب وباسكال،وكان الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا سينزو مازينيسا أكّد أنّهم سيقومون بتجديد تعاقد كلّ اللاعبين إلاّ أنّ فترة التوقف بسبب “كوفيد_19” عرقلت تنفيذ الخطة.