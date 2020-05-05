السودان يسجل (100) إصابة جديدة بـ(كورونا) و (4) وفيات

التاريخ: 05-مايو-2020 0 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل (100) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلي تسجيل (4) وفيات. سجلت الحالات الجديدة من ولاية الخرطوم (86)، شمال كردفان (8)، القضارف (3)، سنار (حالتين)، الجزيرة (حالة واحدة). وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (778) حالة متضمنة (45) وفاة. Advertisements وقد تماثلت (9) حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين إلى (70)، عدد الولايات المتأثرة حتى الآن 14 ولاية الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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