بالصورة.. الدعم السريع بغرب دارفور تحبط عمليات تهريب مواد غذائية وبترولية مهربة

تمكنت قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور من إحباط عملية تهريب مواد غذائية وبترولية ( سكر – دقيق – وقود – مشروبات غازية وجلود ) محملة على متن (15) عربة لاندكروزر “بفلو” في طريقها الى احدي دول الجوار .

واكد قائد ثاني الدعم السريع قطاع الجنينة المقدم محمد احمد ادم “انجليز” في تصريح صحفي ان قواته ستظل عينا ساهرة على أمن ومكتسبات الوطن وتأمين الحدود ، منوهاً إلى توجيه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، رئيس الالية العليا للطوارئ الإقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو القاضي بمكافحة التهريب بكافة أنواعه .

Advertisements

واشاد إنجليز بمجهودات المجموعة الثامنة المنتشرة على طول الشريط الحدودي في محاربة الجريمة العابرة واصفاً إياها بصمام امان البوابة الغربية للبلاد .

من جانبه ابان قائد المجموعة الثامنة، المقدم النور الدومة جاهزية المجموعة لانفاذ توجيهات رئيس الالية العليا للطوارئ الإقتصادية ، وأضاف : (ان المجموعة الثامنة لن تسمح بمرور ذرة تربة عبر الحدود إلا بإذن السلطات ووفق الإجراءات المتبعة والمعروفة ).

وبحسب إعلام الدعم السريع، اشار الدومة الي ان المهربين والمواد المهربة يتم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية ليجدوا جزاءهم ، مؤكدا ان الحدود محروسة ومؤمنة تماماً في وجه المتلاعبين بقوت المواطن والمخربين للإقتصاد الوطني .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)