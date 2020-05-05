صبير: سندعم برامج وخطط شرطة المرور بالولاية لخدمة انسانها

رحب اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بمدير شرطة مرورالولاية الجديد العميد شرطة خالد حمدنا الله عبد الجبار. واشار الوالي لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم اللواء شرطة حقوقي إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة الولاية والعميد شرطة خالد حمدنا الله عبد الجبار بمناسبة تسلمه مهامه مديرا لمرور الولاية، للتنسيق والتناغم ببن كافة القوات النظامية معلنا دعم الولاية لبرامج وخطط شرطة المرور لخدمة إنسان الولاية . وشدد بحسب سونا، علي ضرورة تماسك القوات النظامية من القوات المسلحة والشرطة والمخابرات لتعزيز أمن وإستقرار الولاية داعيا المواطنين للالتزام بقرارات وموجهات وإرشادات شرطة المرور حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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