الغرفةالعليا لادارة ازمة كورونا تؤمن على تشديد الاجراءات الاحترازية

امنت الغرفة العليا لادارة ازمة كورونا بولاية البحر الاحمر على تشديد الاجراءات الاحترازية وتطبيق الضوابط القانونية علي المخالفين لبرنامج حظر التجوال الذي فرضته ظروف التصدي لجائحة كورونا بالولاية. جاء ذلك بحسب سونا، في الاجتماع الدوري للغرفة برئاسة لواء طبيب مجدي وصفي رئيس الغرفة, حيث استعرض الاجتماع موقف كورونا علي كافة المستويات خاصة علي المستوي المحلي بولاية البحر الاحمر. بالتركيز علي التدابير الوقائية ,واعداد مراكز العزل والحجر الصحي وتوفير الدواء تحسبا لطواري هذا الوباء. وعلي صعيد الحراك المجتمعي من اجل التصدي لجائحة كورونا بالولاية تسلمت وزارة الصحة بالولاية الدعم المقدم من مجموعة شركات دال المتمثل في عدد ( 300 )لبسة واقية للكوادر الطبية, بالاضافة الي وضع عدد (3)سيارات تحت تصرف لجنة الطواري الصحية لدعم واسناد جهود الولاية في مكافحة جائحة كورونا. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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