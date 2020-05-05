التاريخ: 05-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة افادت المعلومات بان وزارة الصحة قامت باغلاق مستشفى الاطباء بالعمارات وإدخال الكادر الطبي بها فى الحجر الصحى اثر مخالطتهم لحالة كورونا بحسب صحيفة صوت الأمة، وإصابة المدير الطبي د أشرف الفكي ووضعه في الحجر الصحي. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اصابة المدير الطبي بكورونا انباء عن إغلاق مستشفي الأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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