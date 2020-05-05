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بعد اصابة المدير الطبي بكورونا انباء عن إغلاق مستشفي الأطباء

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 05-مايو-2020

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افادت المعلومات بان وزارة الصحة قامت باغلاق مستشفى الاطباء بالعمارات وإدخال الكادر الطبي بها فى الحجر الصحى اثر مخالطتهم لحالة   بحسب صحيفة صوت الأمة، وإصابة المدير الطبي د أشرف الفكي ووضعه في الحجر الصحي.

الخرطوم: أخبار الخليج 365

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