اقتصاديون: دقلو نهج جيد في معالجة المشاكل الاقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب خبراء عن ارتياحهم للأساليب الفعالة التي يستخدمها رئيس الالية الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة فى معالجة المشاكل الاقتصادية وأتباعه نهجا أكثر كفاءة وبالتالي يحقق نتائج إيجابية.

وامتدح الدكتور إبراهيم محمد آدم استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية منهج الفريق دقلو رئيس الآلية الاقتصادية لمعالجة الأزمة والذي نجح في حل أزمة الخبز واقرار وزارة الطاقة بتوفير النقود لحل أزمة الوقود مما كان له نتائج إيجابية في تخفيف الأزمة والمساعدة في إيجاد حلول عملية لها.

وأوضح أن اتجاه دقلو لمعالجة أزمة قطاع الذهب واجتماعه بممثلين لآلية الذهب بالمالية واللجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة والمعدنيين وأصحاب الشركات تصب في معالجة مشاكل هذا القطاع لاهميته ودوره الاقتصادي.

وتوقع نجاح حميدتي في معالجة مشكلات قطاع الذهب لاهمية القطاع ودوره ومساهمته الاقتصادية في نهضة البلاد.

فيما شدد الاستاذ عوض جبريل بضرورة إسناد جهود حميدتي بفريق متكامل من الفنين لمتابعة العمل بنهج اكثر كفاءة وعلمية في حل المشاكل الاقتصادية ولفت الي ان الصفات التي يتمتع بها حميدتي تتوافق تماما مع ما يواجهه من مهام في اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، الامر الذي يساعده علي الانجاز لاخراج البلاد من ازماتها الاقتصادية الماثلة. ويعود له فضل التقدم والنجاح المحرز في معالجة الازمات الاقتصادية.

وقد استبشر المواطنون خيراً بعودة تولي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو ،لرئاسة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية إثر احباطهم نتيجة الاستقالة ، لانهم كانو ومازالوا يعقدون عليه الامل، من خلال ماعهدوه منه من عزيمة وصدق، ورؤية عملية جادة لا تعرف اضاعة الوقت فيما لايفيد.

وكان عدد من الخبراء والمراقبين قد ارجعوا حب الجماهير لحميدتي كقائد لمنهجه و لصفاته القيادية التي احبه من خلالها الجمهور ، الممثلة في الصدق والاصرار التي تأهله ليكون قادرا علي تحسين الاوضاع الاقتصادية.