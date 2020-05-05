شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على “استراتيجية” العلاقات الثنائية. وذكرت وكالة الأنباء السودانية، الإثنين، أن اتصالا هاتفيا أجراه حمدوك مع السيسي تناولا خلاله العلاقات الثنائية. Advertisements ونقلت عن حمدوك والسيسي تأكيدهما على أن “العلاقات بين السودان ومصر استراتيجية”. وأضاف السيسي، أن “الشعب المصري لن يألوا جهدا في تقديم كافة أنواع الدعم للسودان لمكافحة كورونا”. والإثنين، وصلت 4 طائرات عسكرية مصرية تحمل الدفعة الأولى من مساعدات طبية، لدعم جهود السودان في مكافحة كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك والسيسي: العلاقات بين السودان ومصر استراتيجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.