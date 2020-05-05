اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص على تحرير سعر الوقود

الخليج 365 :

كشفت مصادر موثوقة ل(الوطن) عن اتجاه لتحرير كامل لأسعار الوقود، في وقت شهدت فيه محطات الخدمة وفرة ملحوظة أمس وأمس الأول العاملة بالمدعوم والتجاري .

وعلمت (الوطن) أن هنالك اجتماع، عقد أمس بين قيادات حكومية ورؤساء شركات في القطاع الخاص حيث حضر الاجتماع، الفريق عبدالرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع ، ومحافظ بنك السودان المركزي ووزير الطاقة والتعدين مهندس عادل علي ابراهيم، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.ابراهيم البدوي، وبحضور مدير شركة المقرن الأستاذ هشام حسن الشهير بهشام السوباط ورئيس، مجلس إدارة شركة الفاخر محمود محمد محمود صالح ،و تم الإتفاق على تحرير سعر الوقود وتوفيره، المصادر أشارت إلى أن الاتفاق، قضى بأن لايتم بيع الوقود بالسعر المدعوم،و بموجب الاتفاق الاخير ستكون أسعار الوقود بواقع “126”جنيه لجالون البنزين و “103” جنيه لجالون (الجازولين)،عدد من المواطنين استطلعتهم الوطن أكدوا عدم ممانعتهم واشادوا بالخطوة واكدوا ان انعدام وشح الوقود تسبب في تعطيل الإنتاج ومصالح الناس وان توفيره بالسعر التجاري يساعد في انتهاء الصفوف وزيادة الإنتاج وطالب المواطنين بتنفيذ القرار بالسرعة اللازمة حتى تنساب هذه السلع المهمة.