عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

الآلية المشتركة لمتابعة المصفوفة

نقل هارون الى الحجر الصحى

مباحث الخرطوم : القبض على عصابة عمارة السلام

الغرفة المركزية لطوارئ كوونا 60% من اخذ العينات يوميا تكون ايجابية

السماح بمغادرة مصريين عالقين

حمدوك : يهاتف سلفاكير ويبحثان احداث ابيي

استقالة مفاجئة لمدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الصحة الاتحادية

صوت الامة

استدراك مآلات المشهد السياسي هل يستدعي قحت لمراجعات عميقة؟!

الالتزام بالعزل الذاتي خط الدفاع الاول من كورونا

خبراء ينتقدون تباطؤ البنك الزراعي في إجراءات التمويل

مراقبون : قافلة الدعم السريع اعادت الاستقرار الطبي للبحر الاحمر

خبراء حميدتي يتبع نهجا اكثر كفاءة في معالجة المشاكل الاقتصادية

عضو بـ”السيادي السوداني”: اتفاق وشيك مع الحركات المسلحة

واشنطن تقبل مرشح الخرطوم الدكتور نورالدين ساتي سفيرا ومفوضا لجمهورية السودان

قرار باغلاق ولاية شرق دارفور

الانتباهه

الشرطة تدحض الشائعات وتكشف الحقائق كاملة بشأن أحمد هارون

الحرية والتغيير: المالية تتلاعب بالكلمات لرفع الدعم عن المحروقات

مفاجأة .. الإتحاديون يخوضون الإنتخابات بقيادة واحدة

إفادات خطيرة لمدير الموانئ

آلية اعلامية مشتركة بين السيادي والوزراء وقحت تبحث ضبط الخطاب الحكومي

حمدوك يصدر قرارات إقتصادية مهمة

أعمال تخريب بمستشفى شهير بعد سريان شائعة تحويله إلى مركز للعزل

أخبار اليوم

الالية الاعلامية المشتركة بين السيادي والوزراء والحرية والتغيير تعقد اجتماعها الثاني بالقصر الجمهوري

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات إقتصادية

الشرطة تكشف أحداث جريمة عمارة السلام

السفير السعودي لأخبار اليوم الإلكترونية: لازلنا في إنتظار رد الخرطوم لإجلاء السودانيين العالقين بالمملكة

الوطن

قرار بتحرير سعر الوقود باتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص

الشرطة تصدر بياناً حول وضع أحمد هارون وتنفي الشائعات

حمدوك وابي أحمد يبحثات العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء يهاتف نظيره المصري

دكتورة عازة بابكر :هنالك تأثيرات سالبة و كبيرة لسد النهضة على السودان

قرار بإنشاء بورصة للذهب وإلغاء الإعفاءات الجمركية

يوسف سيد أحمد يكتب:رفع الدعم عن الوقود خطوة في الطريق الصحيح

السوداني

حمدوك: عدم وجود ولاة مدنيين أضر بولايات و”العسكريين” قاموا بعمل متميز

الصحة: 50-60٪ من الحالات الايجابية من المشتبه فيهم بعد اجراء الفحص

السودان يتسلم دعماً مصرياً لمواجهة جائحة كورونا

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات إقتصادية

الاتحادي الموحد يقدم مقترحات لتكوين المجلس التشريعي

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النيل الدولية

البرهان وحمدوك يبحثان الوضع الصحي بالبلاد

امريكا توافق على ترشيح سفير للسودان لاول مرة منذ عقدين

حمدوك وسلفاكير يحسمان قضية أبيي خلال الأيام القادمة

قرارات بإنشاء بورصةللذهب وإلغاء الاعفاءات الجمركية ونسبة الـ(10%) من الصادر

جهاز المغتربين يبحث فرص توظيف الصرافات لتحويلات المغتربين

السوداني الدولية

تخصيص مستشفي المعلم ويونفيرسال مراكز عزل لكرونا

المجتمع هو خط الدفاع الأول وليس الأطباء

اتفاق بين السودان وجنوبه لحل قضية ابيي

أمين عام ديوان الزكاة: لا نخزن أي سلع

اليوم التالي

ولاية الجزيرة تشكو من عدم توفر الغاز وسعر الأسطوانة “1200” جنيه

الكشف عن زيادة حالات الشفاء وزيادة المصابين بكورونا والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على المعتدين على مستشفى الفتح

جهاز المغتربين يبحث فرص توظيف الصرافات فى تحويلات المغتربين

عضو السيادي تاور يستقبل قافلة من المساعدات الطبية المصرية ويصف علاقات البلدين بالأزلية

آخر لحظة

مستشفى بأم درمان يتعرض للنهب والتخريب

منذ ربع قرن.. واشنطن تقبل مرشح الخرطوم لمنصب السفير

والي جنوب كردفان : إجراءات صارمة للحد من كورونا

وكالة السودان للأنباء “سونا”

البرهان وحمدوك يبحثان الوضع الصحي بالبلاد

رئيس مجلس السيادة يتلقى رسالتي تهنئة من تونس وليبيا

البرهان: السودان يدعم فريق حركة عدم الإنحياز لمواجهة كورونا

بمناسبة رمضان البرهان يتلقى رسالة تهنئة من ملك البحرين

د.حمدوك يُجرى اتصالاً هاتفياً برئيس دولة جنوب السودان

قرارات بإنشاء بورصة للذهب وإلغاء الاعفاءات الجمركية ونسبة الـ(10%) من الصادر

اجتماع إسفيري بين وزيري الثقافة في السودان والأمارات

اربعة طائرات مساعدات طبية مصرية للسودان لمواجهة كورونا

تاور يستقبل قافلة مساعدات طبية مصرية ويصف العلاقات بالازلية

الناطق باسم الحكومة يعبر عن شكر وتقدير السودان للدعم المصري

اجتماع إسفيري بين وزيري الثقافة في السودان والأمارات

أردول: ترتيبات لتحصيل رسوم التعدين عينا

بيان توضيحي لوزارة الداخلية حول الازمة الصحية للمواطن احمد هارون

جهاز المغتربين يبحث فرص توظيف الصرافات لتحويلات المغتربين

إزالة التمكين بجامعة الجزيرة تحل مؤسسة امام الوقفية

الصحة بالخرطوم تستنكر العمل التخريبي بمستشفى الفتح بامدرمان

مكافحة المخدرات بالقضارف تضبط كميات من السلاح والذخيرة

الصحة سنار تستلم معينات مكافحة العدوى والحماية الشخصية من اليونسيف

الصحة بالجزيرة تتسلم دعم مجتمعي لمجابهة كورونا

محلية كرري تعقم محطة مياه المنارة

الصحة بالقضارف تبحث فتح المعابر بين السودان وأثيوبيا

ضبط كميات من الخمور المستوردة بالقضارف

تأجيل إعلان نتيجة إمتحانات شهادة مرحلة الاساس بسنار