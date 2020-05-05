رمضان عجب يوافق على تجديد عقده مع المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دخل المريخ في مفاوضات جادة مع الكابتن رمضان عجب لتجديد الولاء للنادي في فترة التسجيلات المقبلة وكان العامل الحاسم في إنهاء الصفقة تدخل المدير الفني للفريق التونسي امين المسلمي ليصبح اللاعب علي بعد خطوات من تجديد الولاء للفريق لتجد الخطوة سعادة كبري من الجماهير المريخية التي تضع آمال عراض في اللاعب لمواصلة مسيرته الظافرة مع الفرقة الحمراء.

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