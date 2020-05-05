عطاء حكومي مريب يربك حسابات الشركات

الخليج 365 :

انتقد مسئول رفيع باحدى الشركات الخاصة فضل عدم ذكر اسمه الربكة الكبرى التي احدثها اعلان عطاء اصدره البنك الزراعي لتوريد (75) الف جوال سماد بواقع (50)الف يوريا و(25) الف داب

واستنكر في حديث للسوداني طرح العطاء ليومين فقط بافتتاحه في 22 ابريل واغلاقه في 24 والذي صادف يوم عطلة رسمية بالبلاد ( الجمعة)

وكشف مدير اخر لاحدي الشركات للسوداني عن اتصال هاتفي اجرته شركته بالبنك الزراعي للاستفسار عن صحة ما ورد من معلومات حول العطاء ولم تحظى باستجابة . لافتا لاستعانتها بصفحة البنك في الانترنت والتي اوردت ذات المعلومات ، مع تغيير في تاريخ قفل العطاء الي يوم الاثنين 27 أبريل ،

قال ان المفارقة تكمن في صدور العطاء يوم 22 ابريل ومن شروطه تقديم العروض مع خطاب ضمان بقيمة 2% من قيمة العطاء ، قاطعا باستحالة شراء كراسة العطاء يوم الأربعاء 23 ابريل والاتصال بالمصانع المنتجة للسماد والترتيب مع وكلاء البواخر لحجزها ومعرفة قيمة الترحيل وشركات التأمين وتقديم طلبات للبنوك لاستخراج خطاب الضمان خلال يومين فقط، واصفا ذلك بالمجافي للمهنية وسابقة في تاريخ العطاءات التي يصدرها البنك وتشارك فيها الشركات منذ العام 2006م