وفاة مدير الكرة بالهلال عبد المنعم جميل

الخليج 365 : انتقل الى رحاب ربه اليوم مدير الكرة بالهلال عبد المنعم جميل اثر عله لم تمهله طويلا ..كفرووتر تتضرع للمولى عز وجل ان يسكنه عز وجل مع الشهداء والصديقين وحشن اولئك رفيقا انا لله وانا اليه راجعون.

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