الإتحاد يقرر عودة بطولة الدوري الممتاز

الخليج 365 : قرر الاتحاد السوداني لكرى القدم استئناف بطولة الدوري الممتاز وكشف الاتحاد انه تلقي ضوءا اخضرا من السلطات بعودة النشاط قبل نهاية يونيو واستكمال مباريات الدوري بعد اعلان جميع الاتحادات القارية عودة الحياة لملاعبها.

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