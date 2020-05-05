الغربال يقترب من الانتقال للدوري الفرنسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تلقي مهاجم المريخ السابق ونجم أهلي أبوعريج الجزائري الحالي محمد عبد الرحمن الشهير (الغربال ) عرضا مغريا من نادي فرنسي وكشفت المتابعات ان اللاعب بات قريب من الانتقال ال الدوري الفرنسي بعد أن نجح وكيله في تسويقه بصورة مثلي عطفا علي المستويات التي قدمها اللاعب بالدوري الجزائري ويتوقع ان يحسم اللاعب امر انتقاله رسميا خلال الفترة المقبلة.

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