إرتفاع اللحوم بانواعها بالخرطوم..تعرّف على الأسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تشهد اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاع في الاسعار ٫ عزاه التجار لضعف العرض والوارد من مناطق الانتاج .
وقال صاحب ملحمة بالخرطوم “2” عبداللطيف ابراهيم ل( السوداني) اليوم (الثلاثاء ) إن الأسواق تشهد ركود وزيادة في اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وضعف في القوى الشرائية ٫ مبينا ان سعر كيلو العجالي (350) جنيه والضان (600) جنيه أما الكبدة فبلغ سعرها(550) جنيه
واشار الى ارتفاع كبير في اللحوم المصنعة حيث بلغ سعر كيلو السجك والبيرقر (600) جنيه لكل فيما استقر سعر كيلو الفراخ في (220) جنيه أما سعر طبق بيض المائدة (200) جنيه ٫ موضحا تراجع حجم العرض بالاسواق لانعدام القوى الشرائية وعدم حصول اغلب اصحاب التراحيل على تصاديق لنقل البضائع للاسواق
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