حجر منزلي للوزير فيصل بسبب مخالطته مصاب بالكورونا

التاريخ: 05-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة التزم وزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح بالحجر الصحي بمنزله لمدة أسبوعين بعد مخالطته لشخص تبين انه مصاب بفايروس كورونا بحسب صحيفة صوت الأمة. Advertisements ويجدر ذكره ان احد الوزراء كان قد اصيب بوباء كورونا. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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