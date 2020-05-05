مني أركو مناوي: وجود البعثة الأممية مهم جداً لتنفيذ اتفاق السلام

شدد رئيس حركة وجيش تحرير السودان مني أركو مناوي، على أهمية وجود البعثة الأممية، التي طلبها رئيس الوزراء د. عبدالله

حمدوك، وأضاف أن أهميتها تكمن في دورها المساعد لتنفيذ الاتفاقيات التي ستوقع، من خلال الدعم اللجوستي الذي ستقدمه في هذا

الصدد، وكذلك في عودة اللاجئين والنازحين، ودعا مناوي في حوار مع »الجريدة« إلى فتح منبر جوبا لإدخال أكبر كتلة من حركات

الكفاح المسلح لبداية حقيقية لعمل سياسي كبير، والاستعداد لانتخابات من أجل تغيير شامل وجذري. إلى مضابط الحوار.

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* أين وصلت تفاهماتكم مع الحرية والتغيير حول المصفوقة التي اجيزت مؤخراً؟

– ما زالت الاجتماعات في حالة انعقاد، وسوف تخرج بمخرجات سنعلنها في حينها.

* هل تم التوصل لاتفاق حول آلية لتعيين الولاة وماذا عن المجلس التشريعي؟

– لم نتفق بعد، وأمر المجلس التشريعي لا يختلف عن أمر الولاة، هو نفس الموضوع.

* ما رأيكم في مقترح دول الترويكا بتخصيص ثلث المجلس التشريعي لحركات الكفاح؟ وهل هناك تواصل معكم في هذا الشأن؟

– تعليقنا على نشر الموضوع باسم الترويكا، وهو أمر فيه شيء من الجبن، من قبل ناس الحرية والتغيير، لأننا نعلم جيداً أن هذا المقترح

هو مقترحهم وليس مقترح الترويكا، حتى الآن الترويكا لم تعلن ذلك، بل اعلنوه هم )ناس الحرية والتغيير( باسم الترويكا، وهو عبارة عن

تلويح لضغط الحركات بالترويكا.

* هل اتخذتم خطوات لتأسيس جناح آخر من الحرية والتغيير؟

– يمكن ذلك، ولكن لا يكون جناحاً، إنما ستكون هيكلة واضحة للحرية والتغيير.

* ما هو وضع تحالف قوى الحرية والتغيير حالياً بعد تجميد حزب الأمة القومي نشاطه بالتحالف؟

ً – بوجود حزب الأمة وعدمه، أصلا الحرية التغيير عبارة عن اسم اسفيري يدير الحكومة بخجل، يتحملون الجوانب الايجابية، وينكرون كل السلبيات.

* ما هو موقف نداء السودان من ما يجري داخل الحرية والتغيير؟

– الآن تحالف نداء السودان بمؤسسة الأمانة العامة متصدر فكرة هيكلة الحرية والتغيير .

* هل هناك تقدم في المفاوضات غير المباشرة نحو تحقيق السلام الشامل؟

– انا لم أكن في جوبا، لكن يبدو أن هناك بعض اختراقات في بعض القضايا العالقة.

* ما هي القضايا التي تم حسمها تماما وما القضايا العالقة؟

– كثيرة القضايا المحسومة، وفي كل ملف توجد قضايا عالقة كثيرة أيضا.

* برزت مؤخراً خلافات داخل الجبهة الثورية، البعض يطالب بأن يفتح منبر جوبا ليضم بقية الحركات، هل ناقشتم هذا الأمر؟

– منبر جوبا يجب أن يكون مفتوح، لأننا نسعى لإدخال أكبر كتلة من الحركات لبداية حقيقية لعمل سياسي، والاستعداد للانتخابات من أجل تغيير تام.

* ما رأيكم في البعثة الأممية التي طالب بها رئيس الـوزراء د. حمدوك؟

– البعثة مهمة، وذلــك لغرض المساعدة في تنفيذ الاتفاقات التي ستوقع، وتقديم العون والدعم اللوجستي لعودة اللاجئين

والنازحين.

حوار: حافظ كبير



صحيفة الجريدة